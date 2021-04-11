Son dakika! Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı, ambulans ile uçağa götürülüyor

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Uzun süreli sakatlık sürecinin ardından Erzurum'da sahaya ilk 11'de çıkan Cenk, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Hava topu mücadelesinde yerde kalan ve acılar içerisinde dizini tutan tecrübeli forvet, sedyeyle kenara alındı. 73. dakikada golcü oyuncunun yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

AMBULANSLA GÖTÜRÜLÜYOR

Cenk Tosun’un sağ diz kapağı çıktığı bilgisi geldi. Doktorlar Cenk Tosun'un dizini yerine takıp sabitleştirmeye çalışıyor.Ambulansla takım uçağına götürülüp tedavisi İstanbul’da yapılacak.

SEZONU KAPATTI

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tun verdiği bilgiye göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Cenk Tosun sezonu kapattı.

SERGEN YALÇIN DA AÇIKLADI

Sergen Yalçın: Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun.

(GÖRÜNTÜLER BEINSPORST'TAN ALINMIŞTIR)



