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Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e büyük ceza geliyor!

04.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'de. 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah - beyazlı ekip, bir penaltı kaçırdığı maçta bir de kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 80. dakikada takımını 10 kişi bırakan Cyle Larin için siyah - beyazlı yönetimin ne karar vereceği merak ediliyordu.

Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e büyük ceza geliyor!
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 90 dakikası nefesleri kesen maçtaki pozisyonlar her iki takımın taraftarlarına büyük heyecan yaşattı. Beşiktaşlı Cyle Larin'in Trabzonsporlu Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele ise siyah - beyazlı taraftarları kızdırmıştı...

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında Trabzonsporlu Manolis Siopis'e tokat atan ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Cyle Larin için flaş bir gelişme yaşandı.

SAVUNMASI İSTENECEK

Siyah - beyazlı yönetimin, teknik heyet ve taraftarların büyük tepki gösterdiği Cyle Larin ile görüşme yapacağı ve savunmasını isteyeceği öğrenildi.

KADRO DIŞI

Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı yıldız ile yapılacak görüşme ve alınacak savunma sonrasında oyuncuyu kadro dışı bırakabilir. Larin, kadro dışı kalması halinde sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

NE OLMUŞTU?

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Trabzonspor - Beşiktaş maçının 80. dakikasında Cyle Larin, kazandığı topla rakip yarı sahaya geçmek isterken Manolis Siopis'in formasından çekmesiyle durduruldu.

RAKİBİNİ TOKATLADI

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Faul sonrasında kurtulmak için Siopis'i iten Cyle Larin, üstüne bir de rakibini tokatlayınca saha içi karıştı.

SIOPIS YERDE KALDI

Yediği tokat sonrasında Siopis yerde kaldı, Trabzonsporlu futbolcular bir yandan Larin'e tepki gösterirken bir yandan da hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart itirazında bulundular.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Küçük; pozisyon sonrasında Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

"WILL SMITH'E ÖZENDİ"

Beşiktaşlı taraftarlar; sosyal medyada Larin'i eleştirirken, bazı futbolseverler de olayı şakaya vurarak, "Will Smith'e özendi" yorumlarında bulundular.

WILL SMITH NE YAPMIŞTI?

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  1. Oscar Ödülleri'nde Sunucu Chris Rock, oyuncu Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen Smith, sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Manolis Siopis Cyle Larin
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