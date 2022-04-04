Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin'e büyük ceza geliyor!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. 90 dakikası nefesleri kesen maçtaki pozisyonlar her iki takımın taraftarlarına büyük heyecan yaşattı. Beşiktaşlı Cyle Larin'in Trabzonsporlu Manolis Siopis ile girdiği ikili mücadele ise siyah - beyazlı taraftarları kızdırmıştı...
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında Trabzonsporlu Manolis Siopis'e tokat atan ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Cyle Larin için flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah - beyazlı yönetimin, teknik heyet ve taraftarların büyük tepki gösterdiği Cyle Larin ile görüşme yapacağı ve savunmasını isteyeceği öğrenildi.
Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı yıldız ile yapılacak görüşme ve alınacak savunma sonrasında oyuncuyu kadro dışı bırakabilir. Larin, kadro dışı kalması halinde sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Trabzonspor - Beşiktaş maçının 80. dakikasında Cyle Larin, kazandığı topla rakip yarı sahaya geçmek isterken Manolis Siopis'in formasından çekmesiyle durduruldu.
Faul sonrasında kurtulmak için Siopis'i iten Cyle Larin, üstüne bir de rakibini tokatlayınca saha içi karıştı.
Yediği tokat sonrasında Siopis yerde kaldı, Trabzonsporlu futbolcular bir yandan Larin'e tepki gösterirken bir yandan da hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart itirazında bulundular.
Küçük; pozisyon sonrasında Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, Siopis'i de sarı kartla cezalandırdı.
26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Beşiktaşlı taraftarlar; sosyal medyada Larin'i eleştirirken, bazı futbolseverler de olayı şakaya vurarak, "Will Smith'e özendi" yorumlarında bulundular.
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