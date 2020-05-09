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Son dakika: Beşiktaş'ta iki kişi koronavirüse yakalandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş kulübü bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlamasını öngörürken, kulüplere uygulanan korona virüs testleri de devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, dün tüm takıma yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.

Ülkü açıklamasında, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)


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