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Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, kiralık olarak formasını giyen Pedro Rebocho'nun sözleşme süresinin dolmasının ardından yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Rebocho için şu açıklama yapıldı:

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyenin en iyi sol kanatlarından birisini sırf sözleşmedeki saçma sapan madde yüzünden serbest bırakmak da ne biliyim böyle şey gibi salaklık gibi birşey.
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