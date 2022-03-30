Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! "Futbolu burada bıraksın..."

Son dakika: Beşiktaş, gelecek sezon için transfer planlamalarını yapmaya başladı. Sezon sonunda Michy Batshuayi'nin ayrılması beklenirken bir golcü ismi gündeme geldi. Siyah - beyazlı yönetimde Burak Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş, 2 sezon önce takımda forma giyen Burak Yılmaz'ın transferi için operasyona başladı.

Siyah - beyazlılar, aynı zamanda kongre üyesi olan golcü futbolcu için planını kurdu.

Beşiktaş Yönetimi, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz'ın futbolu siyah - beyazlı formayla bırakması fikrine sıcak baktı ve transfer için Fransa Ligue 1 ekibi ile temas kurdu.

Burak Yılmaz'ın da geri dönüşe ve futbolu Türkiye'de bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçta durum 2-1'ken penaltı kaçıran Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında basın toplantısında milli formayı bıraktığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3. DÖNEMİ OLACAK

Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen Burak Yılmaz, 2008 ve 2020 yıllarında iki kez Beşiktaş'a transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız eğer transferi gerçekleşirse 3. kez siyah - beyazlı formayı terletecek.

