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Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! "Futbolu burada bıraksın..."

30.03.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile anlaşmış ve yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlamıştı. Siyah - beyazlı ekipte transfer planlaması yapılırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş Yönetimi, aynı zamanda kongre üyesi olan Burak Yılmaz'ı geri getirmek için harekete geçti. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika: Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! "Futbolu burada bıraksın..."
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika: Beşiktaş, gelecek sezon için transfer planlamalarını yapmaya başladı. Sezon sonunda Michy Batshuayi'nin ayrılması beklenirken bir golcü ismi gündeme geldi. Siyah - beyazlı yönetimde Burak Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş, 2 sezon önce takımda forma giyen Burak Yılmaz'ın transferi için operasyona başladı.

Siyah - beyazlılar, aynı zamanda kongre üyesi olan golcü futbolcu için planını kurdu.

Beşiktaş Yönetimi, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz'ın futbolu siyah - beyazlı formayla bırakması fikrine sıcak baktı ve transfer için Fransa Ligue 1 ekibi ile temas kurdu.

Burak Yılmaz'ın da geri dönüşe ve futbolu Türkiye'de bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

MİLLİ TAKIMI BIRAKMIŞTI

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A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu maçta durum 2-1'ken penaltı kaçıran Burak Yılmaz, karşılaşma sonrasında basın toplantısında milli formayı bıraktığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3. DÖNEMİ OLACAK

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Türkiye'de daha önce Antalyaspor, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen Burak Yılmaz, 2008 ve 2020 yıllarında iki kez Beşiktaş'a transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız eğer transferi gerçekleşirse 3. kez siyah - beyazlı formayı terletecek.

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