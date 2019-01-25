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Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.01.2019 22:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı yaptığı açıklamada Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini duyurdu.

Beşiktaş'ta Vagner Love ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı yönetici Ahmet Kavalcı takım ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı oyunculardan Quaresma'nın durumunun sorulması üzerine, "Quaresma ile ilgili bir şey bilmiyorum. Ancak Vagner Love’ın sözleşmesini feshettik. Kendisiyle yollarımızı ayırdık" dedi.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love, bir türlü beklenen katkıyı sağlayamamıştı. Yıldız futbolcu, devre arası kampına alınmayarak kadro dışı bırakılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vagner love

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