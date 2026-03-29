SON DAKİKA | Beşiktaş'ta yılın transfer operasyonu! Sadio Mane için Sergen Yalçın ve Demba Ba devrede...

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvayan Beşiktaş, şimdiden "yılın transferi" olmaya aday, rüya gibi bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

Siyah-Beyazlı yönetimin, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Senegalli süperstar Sadio Mane'ye imza attırmak için harekete geçtiği ve bu dev operasyonda çok önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü.

GİZLİ SİLAH DEMBA BA DEVREDE!

Mane'yi bir an önce Siyah-Beyazlı takıma kazandırmak isteyen yönetim, bu zorlu transferde kulübün efsanevi eski golcüsü Demba Ba'yı devreye soktu.

Vatandaşı Mane ile özel bir görüşme gerçekleştiren Demba Ba'nın, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, taraftarın tutkusunu ve İstanbul'u anlatarak oyuncuya çok olumlu referanslar verdiği belirtildi. Bu görüşmeden fazlasıyla etkilenen 33 yaşındaki hücum oyuncusunun, menajerine Beşiktaş yönetimiyle resmi olarak masaya oturması için yetki verdiği iddia edildi.

SERGEN YALÇIN'DAN GÖRÜNTÜLÜ TELEFON: "LİDERİM OL"

Transfer harekatındaki asıl büyük bomba ise teknik direktör cephesinde patladı. Beşiktaş'ın efsane ismi ve teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Sadio Mane ile bizzat görüntülü bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Başarılı çalıştırıcının Senegalli yıldıza; "Seni bu takımın tartışmasız lideri olarak görmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda senin tecrübene, kalitene ve enerjine ihtiyacım var" diyerek hedefi net bir şekilde anlattığı belirtildi. Yalçın'ın bu vizyonundan ve Beşiktaş'ın projesinden çok etkilenen Mane'nin, kendisine gelen diğer tüm teklifleri beklemeye aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

2023 yılından bu yana Al Nassr forması giyen ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Mane'nin, Arap ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Senegalli yıldız bu sezon çıktığı 26 resmi maçta 10 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek formundan hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.