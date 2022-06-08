Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'yı Napoli kapıyor!

Son dakika haberleri: Avrupa'da liglerin sona ermesiyle birlikte takımlar, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen İtalya Ligi Serie A ekibi Napoli, bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürüyor.

NAPOLI DEVREDE

Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ile de ilgilenen İtalyan ekibinin Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida için de devreye girmeye hazırlandığı aktarıldı. TMW'nin haberine göre; Hırvatistan formasıyla Fransa'ya karşı başarılı bir performans sergileyen Vida ile birçok kulüp ilgileniyor. Spalletti'nin deneyimli stoper arayışları kapsamında Napoli'nin de 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

TMW, Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Vida için birçok takımın devrede olduğunu ve transferi adına bir yarış beklendiğini ifade etti.

2018'DEN BERİ BEŞİKTAŞ'TAYDI

Beşiktaş'a 2018 yılında bonservis bedeli ödenmeden gelen Domagoj Vida, geride bıraktığımız sezonun sonunda sözleşmesini noktaladı ve takımdan ayrıldı. Siyah - beyazlı formayla toplamda 164 maça çıkan Vida, 16 gol kaydederken, 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

