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Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'yı Napoli kapıyor!

08.06.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2018 yılından itibaren Beşiktaş formasını terleten ve geride bıraktığımız sezonun ardından takıma veda eden Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida için birçok kulüp sıraya girdi. Vida'yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında İtalya Ligi Serie A devi Napoli'nin de olduğu iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'yı Napoli kapıyor!

Son dakika haberleri: Avrupa'da liglerin sona ermesiyle birlikte takımlar, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Savunma hattına takviye yapmak isteyen İtalya Ligi Serie A ekibi Napoli, bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürüyor.

NAPOLI DEVREDE

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Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ile de ilgilenen İtalyan ekibinin Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Domagoj Vida için de devreye girmeye hazırlandığı aktarıldı. TMW'nin haberine göre; Hırvatistan formasıyla Fransa'ya karşı başarılı bir performans sergileyen Vida ile birçok kulüp ilgileniyor. Spalletti'nin deneyimli stoper arayışları kapsamında Napoli'nin de 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

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TMW, Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Vida için birçok takımın devrede olduğunu ve transferi adına bir yarış beklendiğini ifade etti.

2018'DEN BERİ BEŞİKTAŞ'TAYDI

Beşiktaş'a 2018 yılında bonservis bedeli ödenmeden gelen Domagoj Vida, geride bıraktığımız sezonun sonunda sözleşmesini noktaladı ve takımdan ayrıldı. Siyah - beyazlı formayla toplamda 164 maça çıkan Vida, 16 gol kaydederken, 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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