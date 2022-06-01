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Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Trabzonspor'dan geliyor...

01.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Beşiktaş, yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in istediği transferler için harekete geçen siyah - beyazlılarda ilk hedef Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Anthony Nwakaeme...

Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Trabzonspor'dan geliyor...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son dakika haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'de yeniden şampiyonluk hedefleyecek olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Rapora göre hareket eden Kara Kartal'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI NWAKAEME

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Siyah-beyazlılar, hücum hattı için rotasını, Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonda şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'ye çevirdi. Bordo-mavililer ile henüz biten sözleşmesini uzatmayan ve geleceğinin ne olacağı merak konusu olan Nwakaeme için Kara Kartal hamlesini yapmak için doğru anı kovalıyor.

İKNA TURLARI

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Nijeryalı yıldız, kulübünden 3 yıllık kontrat için yaklaşık 3 milyon Euro talep ediyor. Tarafların anlaşamaması durumunda hemen harekete geçecek olan Kara Kartal, 33 yaşındaki kanat oyuncusunu ikna etmeye çalışacak.

ISMAEL DE ÇOK BEĞENİYOR

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Beşiktaş'ın bonuslar hariç yıldız futbolcu için 2 milyon euronun üzerinde senelik ücret vermeyi planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in de Türkiye'ye geldiğinden beri en beğendiği oyuncular arasında yer alan Nwakaeme ile ilgili ilerleyen zamanda, hareketli günlerin olması bekleniyor.

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