SON DAKİKA: Beşiktaş'tan KAP geldi! Siyah-Beyazlılar El Bilal Touré transferini resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş bir isimle daha anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, El Bilal Touré transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen
El Bilal Toure

MLİ Mali
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Beşiktaş, Tammy Abraham transferinin ardından forvet hattını güçlendirmek için yeni bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, Atalanta’nın 23 yaşındaki golcüsü El Bilal Toure’yi gündemine aldı ve oyuncunun transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

Toure, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün (25 Ağustos 2025, Pazartesi) saat 14.45’te İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş’ın KAP açıklaması şöyle:

“Profesyonel futbolcu El Bilal Toure’nin şartlı satın alma opsiyonlu geçici transferi için oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır.”

15 MAÇTA 4 GOLE KATKI

SON DAKİKA: Beşiktaş tan KAP geldi! Siyah-Beyazlılar El Bilal Touré transferini resmen açıkladı! 1

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren Toure, Alman ekibinde 17 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan El Bilal Toure’nin Atalanta ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

