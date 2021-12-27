Son dakika: Beşiktaş taraftarından Mete Kalkavan'a tepki yağıyor!

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş 'ı 90. dakikada Ahmed Hassan'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor, lider Trabzonspor 'la puan farkını 7'ye indirdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yoğun tepki altına alındı. Tecrübeli hakem sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Miralem Pjanic ise sakatlığının ciddi olmadığını belirterek, "Bir darbe aldım, beklemediğim anda aldığım için kötü düştüm ama çok önemli değil. Oyun için çok üzgünüm. Görüntüler tabii ki nettir. Hakemler ne yaptığını biliyorlar. Ne desem bilmiyorum, kararı onlar veriyorlar." dedi.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Mete Kalkavan'a büyük tepki gösterirken Pjanic'e ilk yarıda yapılan hareketin kırmızı kart olduğu iddia edildi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN TWEETLER...



