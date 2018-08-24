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Negredo giderse, Gomez gelecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Mario Gomez bombası... Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez ile her konuda anlaştığı, Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması durumunda Alman yıldızla sözleşme imzalacağı iddia edildi.

Negredo giderse, Gomez gelecek

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim siyah beyazlıların eski yıldızı Mario Gomez oldu. Siyah beyazlılar, Gomez ile her konuda anlaştı. Alman yıldız, Negredo'nun takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'a bedelsiz olarak imza atacak.

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta kadronun en önemli isimlerinden biri olan Gomez, forma giydiği 33 karşılaşmada 26 gol atmıştı. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
Mario Gomez Beşiktaş Alvaro Negredo

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