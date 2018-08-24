Negredo giderse, Gomez gelecek

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim siyah beyazlıların eski yıldızı Mario Gomez oldu. Siyah beyazlılar, Gomez ile her konuda anlaştı. Alman yıldız, Negredo'nun takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'a bedelsiz olarak imza atacak.
Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta kadronun en önemli isimlerinden biri olan Gomez, forma giydiği 33 karşılaşmada 26 gol atmıştı. (Habertürk)
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