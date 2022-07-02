Son dakika: Beşiktaş transferi duyurdu! Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah - beyazlılarda Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesinin ardından rota santrfor transferine çevrilmişti. Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, tuttuğu takım Beşiktaş'a geri döndü.
Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, siyah - beyazlı takıma imzayı attı.
Biz ayrılamayız. ????— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022
Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ ???????? pic.twitter.com/yNLiKtKbE7
2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile daha önceki iki döneminde üç lig şampiyonluğu yaşadı.
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