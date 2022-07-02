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Son dakika: Beşiktaş transferi duyurdu! Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta...

02.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon çalışmaları başlamış ve Fransız çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda transfer planlaması kurulmuştu. Romain Saiss ve Gedson Fernandes ile birlikte sezonu açan siyah - beyazlılarda Wout Weghorst beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'un transferini bitirdi. Sağlık kontrolünden geçen santrfor, imzayı attı. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Beşiktaş transferi duyurdu! Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah - beyazlılarda Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesinin ardından rota santrfor transferine çevrilmişti. Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, tuttuğu takım Beşiktaş'a geri döndü.

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Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, siyah - beyazlı takıma imzayı attı.

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

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2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile daha önceki iki döneminde üç lig şampiyonluğu yaşadı.


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