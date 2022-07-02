Son dakika: Beşiktaş transferi duyurdu! Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan siyah - beyazlılarda Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye dönmesinin ardından rota santrfor transferine çevrilmişti. Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, tuttuğu takım Beşiktaş'a geri döndü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Forvet transferi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta gözler Wout Weghorst'a çevrilirken Cenk Tosun ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Bugün sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, siyah - beyazlı takıma imzayı attı.

Biz ayrılamayız. ????



Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ ???????? pic.twitter.com/yNLiKtKbE7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022

3 LİG ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

2014 yılında Gaziantepspor'dan Siyah-Beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun 2018 yılında 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olarak rekor kırmıştı. İngiltere'de aradığı bulamayan ve ağır bir sakatlık yaşayan milli futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a dönmüştü.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile daha önceki iki döneminde üç lig şampiyonluğu yaşadı.



