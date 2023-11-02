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SON DAKİKA: Beşiktaş 18'lik genç yıldız Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

02.11.2023 16:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Beşiktaş 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Beşiktaş 18'lik genç yıldız Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Yakup Arda Kılıç

Yakup Arda Kılıç

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

İLK KEZ FORMA GİYMİŞTİ

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18 yaşındaki genç oyuncu Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk kez forma giymişti. Ghezzal’ın sakatlığı sonrası 21. dakikada oyuna giren Yakup Arda, ilk kez futbol A takımında görev almış oldu.

U19'DA 5 MAÇTA 5 GOL

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18 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada yerini Muleka’ya bırakmıştı. Bu sezon U19 takımıyla 5 mücadeleye çıkan Yakup Arda Kılıç’ın 5 gol kaydetmişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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