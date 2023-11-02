SON DAKİKA: Beşiktaş 18'lik genç yıldız Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

İLK KEZ FORMA GİYMİŞTİ

18 yaşındaki genç oyuncu Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk kez forma giymişti. Ghezzal’ın sakatlığı sonrası 21. dakikada oyuna giren Yakup Arda, ilk kez futbol A takımında görev almış oldu.

U19'DA 5 MAÇTA 5 GOL

18 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada yerini Muleka’ya bırakmıştı. Bu sezon U19 takımıyla 5 mücadeleye çıkan Yakup Arda Kılıç’ın 5 gol kaydetmişti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."





