Son dakika: Beşiktaşlıları şoke eden olay! Fenerbahçe'ye gidiyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son düzlüğüne girilirken yakaladığı galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı - lacivertlier, son 8 maçta 7 galibiyet alarak 2. sıraya yerleşti. Sezonun genelinde gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, çözümü Beşiktaş'ın eski yıldızında buldu...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun son haftalarda iyi bir performans sergilese de bu sezonki en önemli sıkıntı gol yollarında yaşandı.

BİR NUMARALI HEDEF GOLCÜ

Sarı - lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde iyi bir golcü almayı, bir numaralı hedef olarak belirledi. Oyuncu izleme komitesinin seçtiği isimler için görüşmeler başladı.

ABOUBAKAR ÖNERİLDİ

Diğer yandan da menajerler tarafından sürekli futbolcu öneriliyor. Bu önerilerden biri, yönetimin dikkatini çekti: Vincent Aboubakar...

FENERBAHÇE İLE TEMASA GEÇİLDİ

Beşiktaş'ta iki farklı dönemde oynayıp performansıyla büyük beğeni toplayan Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan'da Al- Nassr takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki golcünün takımından ayrılmak istediği ve menajerlik şirketinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi.

AFRİKA'NIN KRALI

Sarı-Lacivertliler, birçok öneriyi geri çevirdi ancak Aboubakar ismi listeye eklendi. Yıldız futbolcunun Türk futbolunu yakından tanıması ve burada sergilediği performans ve oyun tipi, ideal bir aday olmasını sağlıyor. Ayrıca tecrübeli oyuncu, ocak-şubat ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası'nda hem Kamerunla 3. oldu, hem de 8 golle turnuvadaki krallık yarışını kazandı. Yönetim transfer için istekli olsa da kesinlikle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Fenerbahçe, Aboubakar'ın şartlarını ve son sağlık durumunu araştırdıktan sonra harekete geçip geçmeyeceğine karar verecek.

(Fanatik)



