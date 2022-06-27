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Son dakika: Bruma G.Saray taraftarını çıldırttı! "Türkiye'ye ilk gelişimde..."

27.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarken, yaptığı bu transfer hamleleri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sarı-Lacivertliler'in daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan yeni oyuncusu Bruma, gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler sarf etti. İşte detaylar...

Son dakika: Bruma G.Saray taraftarını çıldırttı! "Türkiye'ye ilk gelişimde..."
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı basına açık antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'de, yeni transferlerden Bruma düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezona hep birlikte başladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye geliş sürecine ve Türkiye'deki ilk adresi olan Galatasaray'a geldiği döneme dair açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 100'E ULAŞMAK İSTİYORUM"

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Bruma, "Takım çok iyi çalışıyor, sıkı çalışıyor. Bu sezon ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var sezon sonunda. Bunun için çalışıyoruz. Sezona yeni başladık, henüz bir hafta oldu. Ben de kendi potansiyelimi biliyorum. Öncelikli hedefim takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'e ulaşmak istiyorum. Bizim için önemli olan şey, ilk resmi maça kadar hazır olmak. Bunun için de en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda yeni bir sistemle oynuyorum, buna alışmaya çalışıyorum. Yeni takım arkadaşlarıma da alışmam gerekiyor. Zaman ilerledikçe her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

GALATASARAY DÖNEMİNE DAİR...

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Türkiye'deki ilk adresi olan Galatasaray'a transfer olduğu dönemle ilgili gelen soruya yanıt veren Portekizli oyuncu, "Türkiye'ye ilk geldiğimde çok gençtim. Şu anda daha tecrübeliyim. Hem saha içinde hem saha dışında daha olgunum. iyi bir yolda olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"BİR TELEFON ALDIM... "

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Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinden bahseden Bruma, "Transfer sürecinde hocamızdan bir telefon aldım. Kendisi bana beni istediğini söyledi, kulübün bu seneki hedeflerinden bahsetti. Ben de buraya gelmek istedim. Fenerbahçe zaten büyük bir kulüp, ben de bu takıma katkı sağlamak için buradayım. Umarım oyuncular en iyi performanslarında olur ve hedefimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYORUM"

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Vaatler vermek istemediğini kaydeden Bruma, sözlerini şu sözlerle noktaladı "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."


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