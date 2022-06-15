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Son dakika: Bruma sonrası dikkat çeken detay! Galatasaray ve Fenerbahçe...

15.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezon Süper Ligi topladığı 73 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir giriş yaptı. Sarı-Lacivertli ekip takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet ederken ilk transfer hamlesi olan Lincoln'ün ardından daha önce G.Saray'da forma giymiş olan Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu transfere tepki gösterirken son dönemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan isimler dikkat çekti.

Son dakika: Bruma sonrası dikkat çeken detay! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ile anlaşarak teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmıştı.

İLK HAMLE LINCOLN!

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sarı-Lacivertli ekip yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını hızlandırırken ilk olarak Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ile el sıkıştı. 10 numara pozisyonunda forma giyen Sambacı ile orta sahasını kuvvetlendiren Fenerbahçe'nin ikinci transfer hamlesi ise oldukça ses getirdi.

ORTALIK KARIŞTI!

Sarı-Lacivertli ekibin resmi kanallarından yapılan açıklamada "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'yı kiralayan Fenerbahçe'nin bu hamlesi Sarı-Kırmızılı taraftarların da gündemine otururken bazı taraftarlar oyuncuya sosyal medyadan adeta ateş püskürdü.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE!

İki ezeli rakip arasındaki transfer yarışı tekrar kızışırken, yakın geçmişte Galatasaray'da forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan isimlerin çokluğu dikkat çekti.

İŞTE O İSİMLER

Tolga Ciğerci

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Sinan Gümüş

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Garry Rodrigues

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Serdar Aziz

okok

Bruma

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