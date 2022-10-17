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Son dakika: Bu da oldu! Süper Lig ekibi internete scout ilanı verdi "10 yıllık FM oyuncusuyum..."

17.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor'un 33 yaşındaki teknik patronu Francesco Farioli, iş arama platformu olan Linkedın'e verdiği scout aranıyor ilanıyla gündemde. İşte detaylar...

Son dakika: Bu da oldu! Süper Lig ekibi internete scout ilanı verdi "10 yıllık FM oyuncusuyum..."

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'un 33 yaşındaki İtalyan Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı. Bir iş arama platformu olan LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

"24 SAAT MAÇ İZLERİM"

KONKN

Francesco Farioli sosyal medya paylaşımında ekibine yeni gözlemci ve maç analisti aradığını duyurdu. Farioli iş ilanı ile ilgilenenlerin başvurularını mail adresine (fariolicoachingstaff@gmail.com) yapmalarını istedi. Francesco Farioli'nin paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar, "24 saat maç izlerim, para da istemem", "10 yıllık Football Manager kariyerimle göreve talibim" gibi yorumda bulundular.

FRANCESCO FARIOLI KİMDİR?

INOIN

Francesco Farioli, 10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya geldi. Yeteri kadar iyi olmadığı için 21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan Farioli, 2009’da Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım attı. Gelen teklif üzerine 25 yaşında ülkesinden ayrılıp, Katar U17 Milli Takım’na gitti. 27 yaşında kendisini İtalya’nın en büyük ligi Serie A’da buldu. Serie A’nın en genç kaleci hocası olmakla birlikte rakip analizleri üzerine çalışan, taktik bilgisi ve rakibe hızlı pres konusundaki uzmanlıkları hemen fark ediliyordu.


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