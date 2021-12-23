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Son dakika: Bu iddia gündemi sarsar! Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri! Acun Ilıcalı...

23.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'tan ayrılarak boşa çıkan Sergen Yalçın için yazılanlar sosyal medyaya damga vurdu. Beşiktaş'tan ayrılığı sonrası hiçbir açıklama yapmayan Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı yönetime kırgın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı aracılığı ile görüştü iddiası ortaya atılan Sergen için sosyal medyada yazılanlar gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığı sonrası sarı-lacivertli yönetim yeni hoca için hesaplarını çok sıkı yapıyor. Bu konuda ince eleyip sık dokuyan Ali Koç yönetimi seçeceği hoca ile uzun vadeli planlar yapma peşinde. Beşiktaş'ın geçen haftalarda yollarını ayırdığı Sergen Yalçın için sosyal medyayı da sarsan müthiş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ

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Teknik direktör arayışında Joachim Löw, Slaven Bilic ve son olarak Lucien Favre ile ilgilenen Fenerbahçe'nin çok gizli şekilde Sergen Yalçın ile görüştüğü öne sürüldü. Transfer kulislerinde konuşulanlara göre Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli bir yöneticinin Etiler'deki ofisinde Yalçın ile yüz yüze bir araya geldi.

ACUN ILICALI GÖTÜRDÜ

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Dedikodulara göre tecrübeli antrenörü, söz konusu ofise Acun Ilıcalı'nın özel aracı götürdü. Ilıcalı'nın Fenerbahçe'yi devralması için Yalçın'a yakın markaj uyguladığı da gelen haberler arasında. Buna rağmen Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmediğini paylaştığı ifade ediliyor.

HULL CITY İDDİALARI

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Öte yandan bazı İngiliz haber kaynakları, İngiltere’de Hull City takımını satın almak üzere olan Acun Ilıcalı’nın teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirmeyi düşündüğünü iddia etti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, bu sezon ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

(Sözcü)


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