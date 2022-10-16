Son dakika: 'Bunu yapma' Grealish öyle bir şey paylaştı ki...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Jack Grealish sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

HACAMAT YAPTIRDI!

27 yaşındaki başarılı futbolcu hacamat tedavisi gördüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımlarına takipçileri oldukça şaşırırken, beğeni yağarken, hayranlarından bazıları 'Lütfen bunu yapma' yorumunda bulundu.

BENZEMA'NIN ARDINDAN...

Kan dolaşımını ve detoksifikasyonu artırdığı, stres ve sırt ağrısına yardımcı olduğu söylenen hacamat yöntemini daha önce birçok ünlü isim de tercih etmişti.

Real Madrid’li futbolcu Karim Benzema’da daha önce hacamat yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

