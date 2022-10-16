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  4. Son dakika: 'Bunu yapma' Grealish öyle bir şey paylaştı ki...

Son dakika: 'Bunu yapma' Grealish öyle bir şey paylaştı ki...

16.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Jack Grealis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde. Yıldız oyuncu daha önce Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'nın da başvurduğu bir yöntem olan hacamat yaptırken, bu anları sosyal medyadan paylaşması olay oldu. İşte detaylar...

Son dakika: 'Bunu yapma' Grealish öyle bir şey paylaştı ki...
Jack Grealish

Jack Grealish

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Jack Grealish sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

HACAMAT YAPTIRDI!

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27 yaşındaki başarılı futbolcu hacamat tedavisi gördüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız futbolcunun bu paylaşımlarına takipçileri oldukça şaşırırken, beğeni yağarken, hayranlarından bazıları 'Lütfen bunu yapma' yorumunda bulundu.

BENZEMA'NIN ARDINDAN...

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Kan dolaşımını ve detoksifikasyonu artırdığı, stres ve sırt ağrısına yardımcı olduğu söylenen hacamat yöntemini daha önce birçok ünlü isim de tercih etmişti.

Real Madrid’li futbolcu Karim Benzema’da daha önce hacamat yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

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Jack Grealish son dakika paylaşım premier lig yaşında ak ekipleri
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