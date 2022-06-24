Son dakika: Burak Elmas ve Fatih Terim'i eleştiren Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı açıklandı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas döneminde sözleşmesini yenilemediği için kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı resmen belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de kiralık olarak formasını giydiği Marsilya, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig 'de sadece 1'er dakika süre alan ve sarı - kırmızılı ekibin kontrat teklifini kabul etmeyen Bartuğ'u kadrosuna kattığını açıkladı.

4. LİG'DE OYNAYACAK

Galatasaray altyapısından yetişen ve alt yaş gruplarındaki performansıyla göz dolduran isimlerin başında gelen 19 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon Fransa'nın 4. Ligi'nde yer alan Marsilya B takımında oynayacağı duyuruldu.

BURAK ELMAS VE FATİH TERİM'İ ELEŞTİREN GÖNDERİYİ BEĞENMİŞTİ

Bartuğ Elmaz, Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas ve eski teknik direktörü Fatih Terim'in eleştirildiği bir fotoğrafı beğenmişti. Elmaz'ın bu hareketi, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

