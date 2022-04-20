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  4. Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig derken...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig derken...

20.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun başında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan ve burada şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi sonrasında yeni adresini buldu. Kral lakaplı golcü oyuncunun adı Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor ile anılıyordu. Yılmaz'ın yeni rotasının Amerika olduğu öğrenildi...

Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig derken...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Son dakika haberleri: 2020/21 sezonunun başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in yolunu tutan ve burada efsanevi bir peroformans sergileyerek takımını şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezonun sonunda serbest kalacak. Yıldız golcünün yeni takımının neresi olacağını merak eden futbolseverleri şaşırtan bir haber geldi...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımızın Portekiz ile oynadığı maçta skor 2-1 Portekiz lehineyken penaltı kaçıran ve maç sonunda milli takımı bıraktığını açıklayan santrfor oyuncusu Burak Yılmaz'ın yeni durağı belli oldu.

Lille ile sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki deneyimli isim, Amerika'nın yolunu tutacak.

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35 yaşında transfer olduğu Lille'deki ilk sezonunda takımıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen golcü oyuncu yeni bir transfere hazırlanıyor

MLS'E TRANSFER OLACAK

BURAK-Yılmaz

Fransa basınındaki haberlere göre; Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS (Amerika Ligi) olacak.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

burak yılmaz

Amerikan Futbol Ligi takımlarının listesinde ilk sırada olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamayı istediği biliniyor.

REKOR KIRACAK

burak yılmaz

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

7 GOL - 5 ASİST

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol - 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
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