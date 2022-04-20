Son dakika: Burak Yılmaz'ın yeni adresi herkesi şaşırttı! Süper Lig derken...

Son dakika haberleri: 2020/21 sezonunun başında Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in yolunu tutan ve burada efsanevi bir peroformans sergileyerek takımını şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, bu sezonun sonunda serbest kalacak. Yıldız golcünün yeni takımının neresi olacağını merak eden futbolseverleri şaşırtan bir haber geldi...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takımımızın Portekiz ile oynadığı maçta skor 2-1 Portekiz lehineyken penaltı kaçıran ve maç sonunda milli takımı bıraktığını açıklayan santrfor oyuncusu Burak Yılmaz'ın yeni durağı belli oldu.

Lille ile sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki deneyimli isim, Amerika'nın yolunu tutacak.

35 yaşında transfer olduğu Lille'deki ilk sezonunda takımıyla şampiyonluk ipini göğüsleyen golcü oyuncu yeni bir transfere hazırlanıyor

MLS'E TRANSFER OLACAK

Fransa basınındaki haberlere göre; Burak Yılmaz'ın yeni durağı MLS (Amerika Ligi) olacak.

YENİ BİR MACERA İSTİYOR

Amerikan Futbol Ligi takımlarının listesinde ilk sırada olan tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir macera yaşamayı istediği biliniyor.

REKOR KIRACAK

Burak Yılmaz MLS'e transfer olması durumda bir ilki gerçekleştirmiş olacak. 36 yaşındaki golcü Amerika'ya gitmesi durumda hem Türkiye Milli Takımı'nda oynamış hem de MLS'de forma giymiş ilk futbolcu olma unvanını eline geçirmiş olacak.

7 GOL - 5 ASİST

Bu sezon Lille ile 36 maça çıkan Burak Yılmaz 7 gol - 5 asistlik bir performans ortaya koyabildi.

