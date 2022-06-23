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Son dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! İmza bekleniyor...

23.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarlarının beklentisinin altında kalan Beşiktaş'ta son haftalara doğru takımın başına gelen teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'da flaş bir gelişme yaşandı. Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferleriyle yeni sezona giren siyah - beyazlılar, Cenk Tosun'da da mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! İmza bekleniyor...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Son dakika haberleri: Yeni sezona Gedson Fernandes ve Romain Saiss transferleriyle giren Beşiktaş, 27 Haziran'da başlayacak forvet takviyesine yoğunlaştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah - beyazlıların gündemindeki isimlerden biri olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ANLAŞMA TAMAM

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Yönetim ile 31 yaşındaki golcü arasında mali şartlarda da pürüz kalmadı. Beşiktaş'ın Tosun'a 1.2 milyon Euro vererek transferi noktalaması hedefleniyor.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Cenk'in en geç bu hafta sonunda, ailesiyle birlikte tatilini sürdürdüğü Bodrum'dan İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması ve ardından pazartesi günü Ümraniye'de takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta Cenk Tosun'la ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Çebi, "Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

TOSUN'DAN TRANSFER MESAJI

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Cenk Tosun'un bir süre önce Marmaris'te çekilen bir görüntüsü dikkat çekmişti. Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, instagram hesabından ünlü futbolcunun fotoğrafı eşliğinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" mesajını paylaştı. Bu paylaşım siyah-beyazlı camiayı heyecanlandırmıştı.

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