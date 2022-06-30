Son dakika: Çıldırdı! Jorge Jesus'tan hakeme büyük tepki

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de, sezona en erken hazırlanan ekiplerden biri olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki sezon kupa hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik direktör Jorge Jesus düzenlenen hazırlık mücadeleleri ile takımdaki eksikleri görme fırsatı yakalarken, ilk hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya ekibi FC Skhupi ile 2-2 berabere kalınmış, ikinci hazırlık mücadelesinde ise Tirana 4-0 gibi net bir skorla edilmişti.

Hazırlık maçlarını hız kesmeden sürdüren Sarı Kanarya üçüncü mücadelesinde ise Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile karşı karşıya geldi. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-2 kazanmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısı yeni transfer Bruma'nın 10. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

SERDAR SKORU BELİRLEDİ!

Al-Shamal, 54. dakikada Amjad Attwan ile eşitliği sağladı. Enner Valencia 60, Mergim Berisha ise 66. dakikada şık frikik golüyle skoru bir anda 3-1'e getirdi. Konuk ekip, 75. dakikada Sayed Ahmed Mohammed'in golüyle farkı 1'e indirdi. Serdar Dursun, 88. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

6 İSİM KADRODA YOKTU!

Oynanan hazırlık mücadelesinde 5 oyuncu kadroda yer almadı. Sarı-lacivertli ekipte; Gustavo, Serdar Aziz, Crespo, Lemos ve Tisserand hafif sakatlıkları nedeniyle, Arda Güler ise tedavi sürecinin devam etmesinden dolayı mücadelede görev alamazken, 5 oyuncu ilk kez bu sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli takımlarındaki maçlardan dolayı takıma geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

İKİNCİ YARI SİL BAŞTAN!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AL Shamal ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısına 10 değişiklik yaparak başladı. Jesus; Altay’ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel’in yerine Burak Kapacak, Kim Min Jae’nin yerine Yiğit Efe Demir, Attila Szalai’nin yerine Caulker, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Novak, İrfan Can’ın yerine İsmail Yüksek, Zajc’ın yerine Pelkas, Henrique’nin yerine Rossi, Bruma’nın yerine Valencia, Samatta’nın yerine ise Berisha’ya forma verdi. Karşılaşmanın 59’uncu dakikasında ise Mert Hakan yerini Serdar Dursun’a bıraktı. 75’inci dakikada Caulker’ın yerine Uğur Kaan Yıldız oyuna dahil oldu.

4 FORVET SAHADA!

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Fenerbahçe sahada 4 forvetle yer aldı. Jorge Jesus; Serdar Dursun, Berisha, Valencia ve Rossi'yi aynı anda oynattı. Bu hamlenin ardından sarı-lacivertliler 60. dakikada Rossi'nin asistinde Valencia ile tekrar öne geçti.

HAKEME TEPKİ!

Müsabakada yaşanan sertlik dikkat çekti. Hazırlık maçı olmasına rağmen sık sık fauller nedeniyle iki takım oyuncuları arasında sık sık tartışma yaşandı. Sarı-lacivertli teknik adam Jorge Jesus ilk yarıdaki bir pozisyon sonrası hakemle diyaloğa girdi. O anlar kameralara yansırken Jesus'un tepki gösterdiği görüntü sarı-lacivertli taraftarlar arasında beğeni topladı.

AVUSTURYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Sarı-lacivertliler kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak. Kanarya, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.



