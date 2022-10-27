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SON DAKİKA: Derbide yok! PFDK Galatasaray'ın cezalarını açıkladı

27.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın ligde son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza verdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur karşılaşmanın ardından açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Derbide yok! PFDK Galatasaray'ın cezalarını açıkladı
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı 2 maç ceza aldı. 28 yaşındaki futbolcu, cezasına indirim gelmemesi durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 52 Bin TL, sarı-kırmızılıların idarecisi Erden Timur ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin para cezası aldı.

PFDK kararları şu şekilde:

• Galatasaray Kulübüne - 256 bin TL
• Okan Buruk - 52 bin TL
• Abdülkerim Bardakcı - 2 maç men
• Sacha Boey - 1 maç men
• Erden Timur - 21 gün hak mahrumiyeti, 50 bin TL.

İşte açıklamalar:

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.10.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, BATI TRİBÜN 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, GÜNEY TRİBÜN 121, 217, 422, 425, KUZEY TRİBÜN 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu ABDÜLKERİM BARDAKCI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b ve 35/4. maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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