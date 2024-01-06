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  4. Son dakika: Diyanet, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu! Ali Erbaş’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı

Son dakika: Diyanet, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu! Ali Erbaş’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı

06.01.2024 16:25 | Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Volkan Konak’ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alan açıklamalarının ardından dikkat çeken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Şüphelinin paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

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Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada, "Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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