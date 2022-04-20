Son dakika: Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile devre arasında yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcının sarı - kırmızılı takımdaki performansı, spor kamuoyunda eleştirilmesine neden olmuştu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Sarı - kırmızılılar, 51'de Ryan Babel ve 53'te Halil Dervişoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmiş ve iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça yükseltmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, küme düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor'a karşı as kadrosunu bozmaması ve oyuna genç futbolcuları dahil etmemesi sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Spor yorumcusu Tümer Metin, İspanyol teknik direktörün genç futbolcuları neden oynatmadığına dair flaş bir iddia ortaya attı.

İŞTE METİN'İN SÖZLERİ...

"ATSANA BİRKAÇ GENCİ SAHAYA"

"Torrent sezon sonu kalmayacağını biliyor. Proje sözleri lafta kaldı. Bu nedenle kendi istatistiğine oynuyor. O yüzden gençleri oynatmıyor. Torrent’e soruyorum: Yeni Malatyaspor’u yensen ne olur yenmesen ne olur! Atsana birkaç genci sahaya..."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ DOĞRU DEĞİL"

"Fatih Terim eleştirisi değil bu ama bizim ülkemizde proje adı altında nitelendirilen her türlü oluşum sonuçlara muhtaçtır. Hem yarışacaksınız, hem de yapılanacaksınız bu kolay değil. Barış Alper, Morutan, Oğulcan hatta. Sezonun bitimine bu kadar kısa kalmışken, bu oyuncular kadroda yoksa süre alamıyorsa kadro mühendisliğinin doğru olmadığını tartışırız her platformda."

"2-3 SENEDİR..."

"2-3 senedir kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını söyleyebiliriz. Bugün Babel performanslarıyla inişli çıkışlı olup eleştiriliyor ama Babel hala kadroda olup golü atıyorsa, Barış Alper, Morutan üzerine günlerce kamuoyunu meşgul eden Oğulcan kadroda değilse mühendislik doğru yapılmamış derim ben"

"BENİM NE ZORUM VAR..."

"Hamza oyuna girerken ben heyecanlanmıştım geçtiğimiz hafta. Kadroya girdiği zaman tebrik etmek için aradım Ayhan hocanın ailesini. Aile dostumuzdur, gelişmine şahit olduk Hamza'nın. Haftaiçi bir baktım, Yeni Malatyaspor'la oynuyorlar. Acaba 30 dakika süre alır mı dedim ama kadroya bile alınmamış. Benim ne zorum var Babel'le, Gomis'le. Gelişimi yeni projeyi nasıl yapacağız. Işık Kaan'dan bahsediliyor mesela, ligden düşmesi kesinleşen bir takıma karşı test maçına çıksa ne olur mesela"

"İKLİMİMİZ HOYRAT"

"Halil'den Gomis'ten ne alacağın belli değil mi? Geçtim projeden de, onların geleceği açısından bir yl katetmiş olmaz mıyız? İklim hoyrat, yapamayız malesef burada. Yeni Malatyaspor'a yenilse sonuncuya yenildiler denecek. Kazanayım da ne olursa olsun diye bakıyor yeni gelen hoca bile. İklim böyle olmuş çünkü."

