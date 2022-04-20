SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

Son dakika: Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

20.04.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmiş ve iç sahada üst üste 4. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılıların özellikle ilk yarıda oynadığı oyun, kamuoyunda büyük tepki çekmiş ve teknik direktör Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Tümer Metin de bu kervana katıldı ve İspanyol çalıştırıcıya tepki gösterdi.

Son dakika: Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile devre arasında yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcının sarı - kırmızılı takımdaki performansı, spor kamuoyunda eleştirilmesine neden olmuştu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Sarı - kırmızılılar, 51'de Ryan Babel ve 53'te Halil Dervişoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmiş ve iç sahadaki galibiyet serisini 4 maça yükseltmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, küme düşmesi kesinleşmiş olan Yeni Malatyaspor'a karşı as kadrosunu bozmaması ve oyuna genç futbolcuları dahil etmemesi sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Spor yorumcusu Tümer Metin, İspanyol teknik direktörün genç futbolcuları neden oynatmadığına dair flaş bir iddia ortaya attı.

İŞTE METİN'İN SÖZLERİ...

"ATSANA BİRKAÇ GENCİ SAHAYA"

"Torrent sezon sonu kalmayacağını biliyor. Proje sözleri lafta kaldı. Bu nedenle kendi istatistiğine oynuyor. O yüzden gençleri oynatmıyor. Torrent’e soruyorum: Yeni Malatyaspor’u yensen ne olur yenmesen ne olur! Atsana birkaç genci sahaya..."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ DOĞRU DEĞİL"

20220108_2_51644017_72344377

"Fatih Terim eleştirisi değil bu ama bizim ülkemizde proje adı altında nitelendirilen her türlü oluşum sonuçlara muhtaçtır. Hem yarışacaksınız, hem de yapılanacaksınız bu kolay değil. Barış Alper, Morutan, Oğulcan hatta. Sezonun bitimine bu kadar kısa kalmışken, bu oyuncular kadroda yoksa süre alamıyorsa kadro mühendisliğinin doğru olmadığını tartışırız her platformda."

"2-3 SENEDİR..."

AA-20220418-27603593-27603589-GALATASARAY_OZNUR_KABLO_YENI_MALATYASPOR

"2-3 senedir kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını söyleyebiliriz. Bugün Babel performanslarıyla inişli çıkışlı olup eleştiriliyor ama Babel hala kadroda olup golü atıyorsa, Barış Alper, Morutan üzerine günlerce kamuoyunu meşgul eden Oğulcan kadroda değilse mühendislik doğru yapılmamış derim ben"

"BENİM NE ZORUM VAR..."

AA-20220418-27603644-27603639-GALATASARAY_OZNUR_KABLO_YENI_MALATYASPOR

"Hamza oyuna girerken ben heyecanlanmıştım geçtiğimiz hafta. Kadroya girdiği zaman tebrik etmek için aradım Ayhan hocanın ailesini. Aile dostumuzdur, gelişmine şahit olduk Hamza'nın. Haftaiçi bir baktım, Yeni Malatyaspor'la oynuyorlar. Acaba 30 dakika süre alır mı dedim ama kadroya bile alınmamış. Benim ne zorum var Babel'le, Gomis'le. Gelişimi yeni projeyi nasıl yapacağız. Işık Kaan'dan bahsediliyor mesela, ligden düşmesi kesinleşen bir takıma karşı test maçına çıksa ne olur mesela"

"İKLİMİMİZ HOYRAT"

AA-20220418-27603873-27603870-GALATASARAY_OZNUR_KABLO_YENI_MALATYASPOR

"Halil'den Gomis'ten ne alacağın belli değil mi? Geçtim projeden de, onların geleceği açısından bir yl katetmiş olmaz mıyız? İklim hoyrat, yapamayız malesef burada. Yeni Malatyaspor'a yenilse sonuncuya yenildiler denecek. Kazanayım da ne olursa olsun diye bakıyor yeni gelen hoca bile. İklim böyle olmuş çünkü."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı...Futbol sahasında kahreden ölüm! Bir anda yere yığıldı...
Ne yaptın Mustafa! Oyuna girdi ve 15. saniyede...Ne yaptın Mustafa! Oyuna girdi ve 15. saniyede...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Alex'ten olay yaratan G.Saray itirafı!

Alex'ten olay yaratan G.Saray itirafı!

Yayın ihalesinde hangi firmayla anlaşıldı? İşte cevabı...

Yayın ihalesinde hangi firmayla anlaşıldı? İşte cevabı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Çocuklarını can havliyle camdan aşağı attı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel içerikleri görüntülerini paylaşmıştı! Cezası belli oldu

Cinsel içerikleri görüntülerini paylaşmıştı! Cezası belli oldu

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.