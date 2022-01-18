Son dakika: Domenec Torrent'in sözleşmesinde dikkat çeken detaylar! Ev kirası şok etti

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından göreve getirilen Domenec Torrent'in merak edilen sözleşmesine dair detaylar netleşmeye başladı. 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzalanan İspanyol çalıştırıcının, sözleşmesindeki bonuslar dikkat çekiyor.

TORRENT GELECEK SEZON 1.5 MİLYON EURO NET ÜCRET ALACAK

Takvim'in haberine göre, 59 yaşındaki hocanın yarım sezonluk parası 5 ay boyunca 225 bin euro aylık olarak ödenecek. Yani yarım sezonluk maliyeti 1 milyon 125 bin euroyu bulacak. Gelecek sezon ise 1.5 milyon euro net ücret alacak. Ve 1 yıl da sözleşme opsiyonu bulunacak. 6 bin euroyu da ev kirası da Galatasaray kulübü tarafından ödenecek.

TORRENT'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ BONUSLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Şampiyonluk halinde 200 bin euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirmesi halinde ise 50 bin euro bonus alacak. 4. sırada yer alma bonusu ise Galatasaray tarihinde bir ilk olacak. Avrupa Kupası'nde tur atlanılması halinde de ekstra bonuslar verilecek. Torrent'in 1. yardımcısı 20 bin euro aylık, 2. yardımcısı ise 13 bin 200 euro aylık alacak.

