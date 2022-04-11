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Son dakika: Dünya devi, Fenerbahçeli Crespo'yu Kadıköy'de izledi!

11.04.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Galatasaray'ı 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı. Öte yandan sarı - lacivertlilerde geldiği günden bu yana performansıyla dikkat çeken Miguel Crespo'yu dünyanın önde gelen kulüplerinden biri, stadyumda izledi...

Son dakika: Dünya devi, Fenerbahçeli Crespo'yu Kadıköy'de izledi!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, scoutlar stadyumda maçı takip etti. İspanya La Liga devi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu canlı olarak izledi ve harekete geçti. İşte haberin detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında büyük bir heyecana sahne olan derbi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesiyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 26'da Miha Zajc ve 68'de Serdar Dursun kaydetti.

SON 8 MAÇTA 7. GALİBİYET

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Fenerbahçe, bu skorun ardından ligde oynadığı son 8 maçta 7. galibiyetini almış oldu.

ÜST ÜSTE 4. ZAFER

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Kanarya üst üste 4. kez kazanırken, yakalanan kadro istikrarı da taraftarlar tarafından beğeni toplamıştı.

ORTA SAHADA UYUM

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Özellikle orta sahada Miha Zajc - Miguel Crespo ikilisinin yakaladığı uyum, dikkat çekmişti.

CRESPO'YA DEV TALİP

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Bu ikilinin performansı sonrası Miguel Crespo'ya dünyanın dev kulüplerinden biri talip oldu.

Derbinin ardından Tivibu Spor Yayın Yönetimi Müdürü Erkut Öztürk, sarı - lacivertli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

STADYUMDA İZLEDİLER

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Öztürk, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in Galatasaray derbisinde Portekizli Miguel Crespo'yu izlediğini dile getirdi.

12 MİLYON EURO

Crespo için yapılan teklifin ise 1 milyon Euro kiralama bedeli + sonraki sezon 11 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

1 GOL - 2 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkan Crespo, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Atlético Madrid
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