SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Dünya futbolunu sarsan iddia! 20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

Son dakika: Dünya futbolunu sarsan iddia! 20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

19.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA'yı sarsacak bir iddia ortaya atıldı. 20 yıldır Haitili oyuncuların, hakemlerin ve federasyon çalışanlarının FIFA yetkilileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı ortaya çıktı. Yetkililer arasında eski FIFA Başkanı Sepp Blatter de var. İşte detaylar...

Son dakika: Dünya futbolunu sarsan iddia! 20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

Son dakika haberleri... FIFA'da ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia gündeme getirildi. Romain Molina isimli ünlü gazeteci dünya futbolunu derinden sarsacak bir iddia ortaya attı. Bu iddianın ardından sosyal medya karıştı. Avrupa gündeminde ise sadece bu konu manşetlerde...

SON DAKİKA: 20 YIL BOYUNCA ZORLA İLİŞKİYE GİRDİLER

3016612_810x458

20 yıldır Haitili oyuncuların, hakemlerin ve federasyon çalışanlarının FIFA yetkilileriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı iddia edildi. Hatta bu iddianın devamında FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de parmağının olduğu ifade edildi.

1 KİŞİ İNTİHAR ETTİ

PHOTO-2022-05-09-16-29-41-768x1024

Ortaya atılan iddianın devamında, cinsel istismara maruz kalan bir genç kızın intihar ettiği belirtildi. Sadece kız çocuklara değil, erkek çocuklara da tecavüz, şantaj ve ölüm tehditlerinin yapıldığı iddia edildi.

"GÖREV ALMAK İSTİYORSANIZ, DEDİKLERİMİZİ YAPIN"

PHOTO-2022-05-09-16-29-42-768x1024

Hakemlik kurslarına katılmak veya futbolcu olmak için FIFA delegelerinin Haitili vatandaşlara iğrenç teklifler yaptığı ileri sürüldü. Birlikte seks yapma karşılığı istediklerini verme vaadinde bulunan yetkililer, çoğu zaman bu olayları zorla yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili FIFA'dan henüz herhangi bir yalanlama gelmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo, saatine servet harcadı! 126 tane varRonaldo, saatine servet harcadı! 126 tane var
Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!
Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Anahtar Kelimeler:
son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Bu gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.