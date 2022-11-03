Son dakika: Dünya futbolunun efsanesi Pique'den şoke eden karar! Shakira'nın ardından her şeyi kaybetti...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, futbolu bırakacağını açıkladı. Pique, cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını duyurdu.

ÖNCE SHAKIRA İLE AYRILDI SONRA FUTBOLU BIRAKTI

Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Pique, sezon ortasında da futbolu bırakma kararı aldı.

BARCELONA'DA MÜTHİŞ KARİYER

La Masia altyapısında yetişen ve Barcelona A Takımı'nda 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen Gerard Pique, Katalan ekibinde tam 615 karşılaşmada forma giydi. 53 gol - 15 asistlik bir performans sergileyen Pique, İspanya Milli Takımı ile de 102 maçta 5 gollük katkı sağladı.



