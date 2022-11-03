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  4. Son dakika: Dünya futbolunun efsanesi Pique'den şoke eden karar! Shakira'nın ardından her şeyi kaybetti...

Son dakika: Dünya futbolunun efsanesi Pique'den şoke eden karar! Shakira'nın ardından her şeyi kaybetti...

03.11.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, futbolu bırakacağını açıkladı. Geçtiğimiz haziran ayında 12 yıllık bir beraberlik kurduğu eşi Shakira ile ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusunun kararı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika: Dünya futbolunun efsanesi Pique'den şoke eden karar! Shakira'nın ardından her şeyi kaybetti...
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika haberleri: İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique, futbolu bırakacağını açıkladı. Pique, cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını duyurdu.

ÖNCE SHAKIRA İLE AYRILDI SONRA FUTBOLU BIRAKTI

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Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından Pique, sezon ortasında da futbolu bırakma kararı aldı.

BARCELONA'DA MÜTHİŞ KARİYER

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La Masia altyapısında yetişen ve Barcelona A Takımı'nda 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren forma giyen Gerard Pique, Katalan ekibinde tam 615 karşılaşmada forma giydi. 53 gol - 15 asistlik bir performans sergileyen Pique, İspanya Milli Takımı ile de 102 maçta 5 gollük katkı sağladı.


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