SON DAKİKA: Dursun Özbek açıkladı! Aslantepe'ye yıldız yağmuru

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın birikmiş problemlerinin olduğunu belirterek, "Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız." dedi.

"TARAFTARLAR MEMNUN OLACAK!"

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna yapılacak takviyeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Transferleri önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız." ifadelerini kullandı.

Özbek'in bu açıklamaları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecan katlanı da katlandı. Peki Dursun Özbek ve ekibinin listesinde hangi isimler var? İşte o isimler ve yaşanan son gelişmeler...

AXEL WITSEL

Önceliği Witsel'e veren Galatasaray yönetimi, bu isim için ciddi alıcı konumunda olsa da Fransa'dan konuyla alakalı Sarı-Kırmızılı cepheyi üzen bir haber geldi. Witsel ve eşinin, talipleri arasında yer alan Marsilya'nın teklifine sıcak baktığı İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de Witsel'e 1+1 yıllık sözleşme önerirken, Galatasaray'ın şansının azaldığı belirtildi.

JEAN MICHEAL SERI

Witsel'de yaşanan gelişme sonrası alternatif olarak belirlenen eski G.Saraylı Seri Fransa'dan gelen haber sonrası bir adım öne çıkarken Sarı-Kırmızılı kurmayların bu isim için yakın zaman girişimde bulunması bekleniyor.

XEKA

Sarı-Kırmızılılar ile ismi yüksek sesle anılan isimlerden biri de Xeka... Kulübü Lille ile sözleşmesi sona eren Xeka transferinde büyük yol kateden Galatasaray'ın bu isimle el sıkışması bekleniyor.

XHAKA

Cimbom'un orta sahadaki bir diğer alternatif ismi ise Granit Xhaka. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forma giyen Xhaka ile bu transferlerin gerçekleşmemesi durumunda temasa geçilmesi bekleniyor.

ÇİLEK TRANSFERİ: ISCO

Taraftarları en çok heyecanlandıracak 'Çilek' transfer ise son olarak İspanyol devi Real Madrid'de top koşturan yıldız oyuncu Isco. Özbek'in ekibindeki iki yöneticinin 30 yaşındaki yıldız ile görüştüğü iddia edilirken oyuncunun 3.5 milyon Euro net maaş beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında.

