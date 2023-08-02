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Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor! Yıldız ismi aradı ve...

02.08.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Edin Dzeko, takım kaptanlığına getirilmişti. Yıldız futbolcu, saha içi liderliğinin yanı sıra transfer için de devreye girdi. Bosnalı yıldızın Milan'dan Rade Krunic'i aradığı kaydedildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyerek 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaştığını açıklayan sarı - lacivertliler, rotasını orta saha takviyesine çevirmişti.

SAHA DIŞINDA DA AKTİF

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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve kaptanlık bandını verdiği Edin Dzeko'nun saha içi liderliği dikkat çekmişti. Tecrübeli futbolcunun saha dışında da aktif rol oynadığı ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞINI ARADI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Edin Dzeko, Milan'dan Rade Krunic'i aradı ve Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde davette bulundu. Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da arkadaş olan iki futbolcunun arasında geçen görüşmenin olumlu ilerlediği kaydedildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki Krunic, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.

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