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Son dakika: Edin Dzeko ve Juan Cuadrado'nun menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe atağa kalktı...

18.06.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon öncesi gözünü teknik direktör ve transferlere diken sarı - lacivertli camiada gündeme Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado gelmişti. İki ismin menajeri Alessandro Lucci, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer için atağa kalkmış durumda. Yerli bir hoca ile anlaşması beklenen sarı - lacivertlilerin transfer gündemine dünyaca ünlü birçok isim gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE YER ALIYORLAR

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Bu futbolcular arasında Inter ile sözleşmesi sona eren santrfor Edin Dzeko ve Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado yer alıyordu.

MENAJERLERİ, İSTANBUL'A GELDİ

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İki yıldızın da menajerliğini yapan Alessandro Lucci, bugün İstanbul'a geldi. Ünlü menajerin geliş sebebi olarak Fenerbahçe'yle görüşme yapacak olması öne sürüldü.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

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Fenerbahçe ile Edin Dzeko ve Juan Cuadrado'nun sözleşme görüşmelerini yürüteceği belirtilen Lucci, aynı zamanda Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

DZEKO'NUN PERFORMANSI

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Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 14 gol kaydetti. 37 yaşındaki santrfor, 5 kez de asist yaptı.

CUADRADO'NUN BU SEZONU

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Juventus ile 47 resmi maça çıkan Cuadrado ise 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. 35 yşaındaki futbolcu, 3291 dakika sahada kaldı.


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