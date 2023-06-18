Son dakika: Edin Dzeko ve Juan Cuadrado'nun menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe atağa kalktı...

Son dakika haberleri: Yeni teknik direktörünü bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer için atağa kalkmış durumda. Yerli bir hoca ile anlaşması beklenen sarı - lacivertlilerin transfer gündemine dünyaca ünlü birçok isim gelmişti.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE YER ALIYORLAR

Bu futbolcular arasında Inter ile sözleşmesi sona eren santrfor Edin Dzeko ve Juventus'tan ayrılan Juan Cuadrado yer alıyordu.

MENAJERLERİ, İSTANBUL'A GELDİ

İki yıldızın da menajerliğini yapan Alessandro Lucci, bugün İstanbul'a geldi. Ünlü menajerin geliş sebebi olarak Fenerbahçe'yle görüşme yapacak olması öne sürüldü.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Fenerbahçe ile Edin Dzeko ve Juan Cuadrado'nun sözleşme görüşmelerini yürüteceği belirtilen Lucci, aynı zamanda Vincenzo Montella'nın da menajerliğini yapıyor.

DZEKO'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Edin Dzeko, 14 gol kaydetti. 37 yaşındaki santrfor, 5 kez de asist yaptı.

CUADRADO'NUN BU SEZONU

Juventus ile 47 resmi maça çıkan Cuadrado ise 2 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi. 35 yşaındaki futbolcu, 3291 dakika sahada kaldı.



