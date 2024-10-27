SON DAKİKA: El Clasico'da tarihi fark! Barcelona deplasmanda ezeli rakibi Real Madrid'i 4 farklı mağlup etti! Arda Güler...

İspanya LaLiga’da 11’inci hafta mücadelesinde Real Madrid ve Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşılaştı.

El Clasico'nun ilk yarısı golsüz sona erdi. Barcelona ikinci yarı yıldızlarıyla coştu. Katalan ekibi Lewandowski (2), Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 yendi. Barcelona puanını 30 yaparken, Real Madrid 24 puanda kaldı.

YAMAL TARİH YAZDI

Barcelona'da Lewandowski'nin ardından Lamine Yamal, sahneye çıktı. 17 yaşındaki genç yıldız, 77. dakikada Raphinha'nın pasında ceza sahasında oldukça etkili bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi. Yamal, El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

İLK SINAVINDA HATA YAPMADI

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın başında çıktığı ilk El Clasico'dan net bir skorla ayrılmış oldu.

ARDA GÜLER...

Milli yıldızımız Arda Güler yedek başladığı mücadeleyi kulübede tamamladı.

Bu sonucun ardından Barcelona, zirvede Real Madrid ile olan puan farkını 6'a yükseltti. La Liga'da lider Barcelona'nın 30, Real Madrid'in ise 30 puanı bulunuyor.