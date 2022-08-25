SON DAKİKA: Emniyet ekipleri Gülşen'i evinden aldı! Ünlü şarkıcı imam hatipliler hakkındaki sözleri sonrası gözaltına alındı

Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle gözaltına alındı! Gülşen için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı. Emniyet güçleri Gülşen'i evinden aldı.

SON DAKİKA: ÜNLÜ ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI! POLİS EVİNDEN ALDI

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

MEB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU! TEPKİ YAĞIYOR

Gülşen'in sözleri sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gülşen'i kınadı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır."



