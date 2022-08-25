Gülşen'in tutuklanmasına ünlü isimlerden ilk tepkiler! Sosyal medyadan paylaştılar

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

"OLACAK ŞEY DEĞİLDİR"

Ünlü işletmeci İzzet Çapa yaptığı paylaşımda tutuklama kararını tepki göstererek, "Hukuğun kararlarını tartışmam. Adalet benim için kutsaldır. Gülşen haddini aşmış ve saçmalamıştır. Bunun için de özür dilemiş, maksadının bu olmadığını anlatmıştır. Ama tutuklanma kararı. Tutuklu yargılanacak olması...Olacak şey değildir. Hakikaten olacak şey değildir." ifadelerini kullandı.



"TUTUKLAMAK NEDİR YAHU? İNANILIR GİBİ DEĞİL!"

Armağan Çağlayan ise "Tutuklamak nedir yahu? İnanılır gibi değil! Zaten görüntüler var. Söylediğini kabul ediyor. Sulh ceza hakimi delil karartacağına hükmettiyse demek! Karartılacak delil mi var ki?" dedi.

OĞUZHAN UĞUR:

YouTube'da yaptığı yayınlarla gündemde olan Oğuzhan Uğur ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne şaşırıyorsunuz? Herkesin emin olduğu, olmasına rağmen sustuğu bir konu daha tescillenmiş oldu. O kadar. Kanunları kitaplara, özgürlüğü posterlere, fikirleri tweetlere mahkum ettik. Her şey gözümüzün önünde oldu. Öyle izledik. Ne şaşırıyorsunuz? Şaşıranın aklından şüphe ederim"

HARUN TEKİN:

Mor ve Ötesi grubunun solisti, ünlü müzisyen Harun Tekin "Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı." ifadelerini kullandı.

AHMET ÜMİT:

"Gülşen'i tutukladılar. Tutuklanmayı gerektiren suç nedir? Gerçekten burada bir insanı hapse attıracak suç nedir? Ey hukukçular, bir kadını özgürlüğünden mahrum bırakacak suç nedir, açıklar mısınız?"

KAAN SEKBAN:

"Ya noldu nerede o çok cesur sözde sanatçılar? 'Oh iyi oldu ona giden işler bana gelir' diyen bile vardır eminim. Gülşen çıkınca da 'geçmiş olsun cınım yaaa' diye mesaj atarlar"

AYNUR AYDIN:

Şarkıcı Aynur Aydın ise Twitter hesabından "Hakaret ettiyse gidip hakaret davası açarsınız, tutuklamak nedir" paylaşımıyla Gülşen'in tutuklanması kararına tepki gösterdi.



