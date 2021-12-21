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Son dakika: Emre Belözoğlu rüzgarı devam ediyor! Başakşehir, Giresunspor'u mağlup etti

21.12.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti ve puanını 32'ye yükselterek yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Son dakika: Emre Belözoğlu rüzgarı devam ediyor! Başakşehir, Giresunspor'u mağlup etti
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'u ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. GZT Giresunspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

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