Son dakika... Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk transferini Emre Çolak ile yaptı!

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından toparlanan ve zirveye yaklaşan Başakşehir, devre arasında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Başakşehir yetkilileri ilk transferini yaptı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten İstanbul temsilcisi, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir kulübü yarın Çolak ile resmi sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY ALTYAPISINDA BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı. Emre Çolak sonrasında ise Al-Wahda'nın yolunu tuttu. Emre, Arabistan macerasının ardından Karagümrük ve Hatay'da oynadı.

(Ajansspor)

