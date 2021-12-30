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  4. Son dakika... Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk transferini Emre Çolak ile yaptı!

Son dakika... Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk transferini Emre Çolak ile yaptı!

30.12.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini yaptı. Bir dönem Galatasaray'da oynayan ve son olarak Hatayspor'da forma giyen fakat kısa süre önce Hatayspor ile de yollarını ayıran Emre Çolak, Başakşehir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika... Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ilk transferini Emre Çolak ile yaptı!

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından toparlanan ve zirveye yaklaşan Başakşehir, devre arasında yapacağı takviyelerle iddialı bir konuma gelmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda hareket eden Başakşehir yetkilileri ilk transferini yaptı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

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Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten İstanbul temsilcisi, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre Çolak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Başakşehir kulübü yarın Çolak ile resmi sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY ALTYAPISINDA BAŞLADI

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Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı. Emre Çolak sonrasında ise Al-Wahda'nın yolunu tuttu. Emre, Arabistan macerasının ardından Karagümrük ve Hatay'da oynadı.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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