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Son dakika: Emre Mor'da mutlu son! 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun'

27.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Şu ana kadar 2 hazırlık mücadelesi gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına en erken start veren ekip olarak öne çıkarken, transferde de oldukça atak bir görüntü sergiledi. Birçok isim ile temas halinde olan Sarı Kanarya, liste başı isimlerinden olan Emre Mor'da da mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Son dakika: Emre Mor'da mutlu son! 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun'
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşırken birçok isimle temaslarını da sürdürüyor.

Transfer girişimlerini sürdüren olan Sarı-Lacivertli yönetim mutlak şampiyonluk isterken, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yıldız Emre Mor'u da listeye yazarken bu transferde olumlu gelişmeler yaşandı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI!

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Akşam'ın haberine göre; İki ekip büyük oranda anlaşma sağlarken, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Sarı-Lacivertli taraf ile görüşme sağladı. Görüşmede prensip anlaşmasına varıldığı belirtilirken, maddi detaylar henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR!

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Gerçekleştirilen görüşmenin olumlu geçmesinin ardından, maddi konuların da kesin olarak belirlenmesinin ardından Sarı-Lacivertli kulübün resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

ALTYAPIDAN O İSMİ İSTEDİ!

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Öte yandan anlaşmada takas olarak Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Efecan Mızrakçı'nın yeni sezonda Fatih Karagümrük forması giymesi bekleniyor.

TRABZONSPOR DA TALİP OLMUŞTU!

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Son şampiyon Trabzonspor'un da radarına giren Emre Mor için Karagümrük cephesi Bordo-Mavililer'den Gervinho'yu istemiş, Trabzonspor ise tecrübeli futbolcu ve bir miktar para karşılığında Emre Mor için teklifte bulunmuştu. Ancak Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.


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