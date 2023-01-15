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Son dakika: Enner Valencia, kariyerinin en rahat gollerinden birini attı! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının 8. dakikasında ilginç an...

15.01.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Mutlak 3 puana ihtiyacının olduğu maça hızlı başlayan sarı - lacivertliler, rakip kalede ataklarını sıklaştırdığı sırada golü buldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Enner Valencia ile ağları sarsan Fenerbahçe durumu 1-0'a getirirken, Gaziantep FK savunmasının hatası sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Enner Valencia, kariyerinin en rahat gollerinden birini attı! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının 8. dakikasında ilginç an...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Aynı zamanda ligin ilk yarısının da son maçı olarak değer taşıyan müsabaka, oldukça yüksek bir tempoda başladı. İlk 10 dakikada karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, beklenen gol 8. dakikada geldi.

GOL 8. DAKİKADA GELDİ

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Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta derbi sonrası yara sarmak için sahaya çıkan ve hedefini mutlak 3 puan olarak belirleyen Fenerbahçe, 8. dakikada Enner Valencia'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

CRESPO İÇERİYE KESTİ

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Sarı - lacivertlilerin geliştirdiği atakta orta alanın sağında topla buluşan ve rakip yarı sahaya geçen Miguel Crespo, ceza sahasına hareketlenen Enner Valencia'ya uzun bir top attı.

GAZİANTEP SAVUNMASINDA ANLAŞMAZLIK

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Gaziantep FK savunmasında kaleci Günay Güvenç ile stoper Ertuğrul Ersoy, anlaşmazlık yaşadı. Ersoy'un araya girme çabasıyla müdahale ettiği top, Enner Valencia'nın önüne düştü ve Ekvadorlu yıldız, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını üstünlüğe taşıdı.

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Gaziantep FK savunmasının yaşadığı anlaşmazlık, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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