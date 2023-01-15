Son dakika: Enner Valencia, kariyerinin en rahat gollerinden birini attı! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının 8. dakikasında ilginç an...

Son dakika haberleri: Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaştı. Aynı zamanda ligin ilk yarısının da son maçı olarak değer taşıyan müsabaka, oldukça yüksek bir tempoda başladı. İlk 10 dakikada karşılıklı pozisyonlar yaşanırken, beklenen gol 8. dakikada geldi.

GOL 8. DAKİKADA GELDİ

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta derbi sonrası yara sarmak için sahaya çıkan ve hedefini mutlak 3 puan olarak belirleyen Fenerbahçe, 8. dakikada Enner Valencia'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

CRESPO İÇERİYE KESTİ

Sarı - lacivertlilerin geliştirdiği atakta orta alanın sağında topla buluşan ve rakip yarı sahaya geçen Miguel Crespo, ceza sahasına hareketlenen Enner Valencia'ya uzun bir top attı.

GAZİANTEP SAVUNMASINDA ANLAŞMAZLIK

Gaziantep FK savunmasında kaleci Günay Güvenç ile stoper Ertuğrul Ersoy, anlaşmazlık yaşadı. Ersoy'un araya girme çabasıyla müdahale ettiği top, Enner Valencia'nın önüne düştü ve Ekvadorlu yıldız, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını üstünlüğe taşıdı.

Gaziantep FK savunmasının yaşadığı anlaşmazlık, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

