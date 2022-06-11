Son dakika: Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıran sözler! "Şimdi onlar düşünsün..."

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmadan 103-92'lik üstünlükle ayrıldı. Lacivert - beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

"ÜLKER ARENA'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını iddia eden Ataman, "Bugün kendi oyunumuzu oynadık. Fenerbahçe'de Arena'daki agresif savunma yoktu. Daha rahat oynadık ve 103 sayı attık. Daha öncede söyledim. Biz şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsün. Pazartesi 4. maçı da alıp Ülker Arena'da bir kez daha o kupayı kaldırmaya gideceğiz." dedi.

"ALLAH HERKESE BÖYLE TARAFTAR NASİP ETSİN"

Taraftarlarının centilmence destek verdiğini ifade eden tecrübeli koç, "Saha avantajını kullanmak normal. Taraftarımız gayet centilmence ve kimseyle alay etmeden, kimseye hakaret etmeden güzel bir şekilde takımı destekledik. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin." diye konuştu.

