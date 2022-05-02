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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a dalga geçer gibi eleştiri! "Bari aşçısını da getirin"

02.05.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmış ve taraftarlarını üzmüştü. Sarı - kırmızılıların öne geçtiği maçı yenilgiyle kapatması büyük tepkilere neden oldu. Spor yazarı Erman Toroğlu ise sarı - kırmızılı kulüp için çok sert bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, "Guardiola'nın aşçısını da getirin, yemek yapar" ifadeleriyle adeta dalga geçti.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a dalga geçer gibi eleştiri! "Bari aşçısını da getirin"

Galatasaray'dan son dakika habeleri gelmeye devam ediyor! Sarı - kırmızılıların Sivasspor karşısında aldığı yenilgi, camiadaki olumsuz havayı had safhaya çıkardı. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma sonrasında Galatasaray taraftarları takımlarına tepki gösterirken, teknik direktör Domenec Torrent eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sivasspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadele sonrasında spor yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç Gazetesi'nde sert bir yazı kaleme aldı ve Galatasaray Yönetimi ile teknik direktör Domenec Torrent'i topa tuttu.

İŞTE TOROĞLU'NUN YAZISI;

"HELAL OLSUN GALATASARAY SEYİRCİSİNE"

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"Helal olsun Galatasaray seyircisine. Bu takıma bile destek vermek için bayağı seyirci geliyor. 90 dakika boyunca maçın direksiyonunu elinde tutan takım Sivasspor. Hemen hemen tüm ikili mücadeleleri kazanan yine Sivasspor. Oyunu istediği gibi yönlendiren Sivasspor. Pozisyonlara giren yine Sivasspor."

"NEYMİŞ, GUARDIOLA'NIN YARDIMCISIYMIŞ"

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"Galatasaray oynuyor ama bireysel. Rast gelirse atarlar. Sivasspor kaybetseydi yazık olurdu. Galatasaray kongre üyelerinden bazıları başkanlık sevdasına düşmüşler ama bu isimler Galatasaray'a başkan olabilecek kapasitede değiller.
Bir teknik adam getirdiler o da fiyasko. Neymiş efendim 'Guardiola'nın yardımcısıymış'."

"BARİ AŞÇISINI DA GETİRİN"

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"Ben olsam Guardiola'nın aşçısını getirirdim. Hiç olmazsa adam futbolculara iyi yemek yapardı. Yemekleri iyi yapardı da takım da sahada fena mücadele etmezdi hani."

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