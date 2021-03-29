SON DAKİKA | Erzurumspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Şimdi bizim zamanımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin Yılmaz Vural." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan dün görevinden ayrılmıştı.

