SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. SON DAKİKA | Erzurumspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı!

SON DAKİKA | Erzurumspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı!

29.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Erzurumspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Şimdi bizim zamanımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a hoş geldin Yılmaz Vural." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 31. haftasında Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşmıştı.

Kartal, 5 gün takım kampında çalışmış ve ekibin başında hiç maça çıkmadan dün görevinden ayrılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Erzurumspor'dan İsmail Kartal açıklamasıErzurumspor'dan İsmail Kartal açıklaması
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo

Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo

TFF'den flaş seyirci kararı!

TFF'den flaş seyirci kararı!

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Milli takımda deprem! 8 oyuncu kadro dışı...

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Hatayspor'a yıldız isimden kötü haber

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Luka Modric: Türkiye aklımdan çıkmıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

PFDK'dan Fatih Terim'e men cezası

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Diğer Haberler

SON DAKİKA | Erzurumspor, Yılmaz Vural'ı açıkladı!

Yılmaz Vural resmen Süper Lig'de

Yılmaz Vural, Erzurumspor ile anlaştı iddiası

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Erzurumspor'dan İsmail Kartal açıklaması

Erzurumspor'dan İsmail Kartal açıklaması

Erzurumspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Süper Lig'de flaş ayrılık!

İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.