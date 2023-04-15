Son dakika: Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor! Galatasaray'ın yıldızı için görüşmeler başladı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbolculuk hayatını sarı - kırmızılı kulüpte sonlandıran Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan genç hoca, ayağının tozuyla transfer çalışmalarına da başladı.

UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitimine devam eden Arda Turan, pazar günü Göztepe deplasmanında oynanacak olan maçla teknik direktörlük kariyerinde ilk adımı atacak.

'İLK TRANSFERİ GALATASARAY'DAN'

Fanatik'in haberine göre Arda Turan, ilk transferini de eski takımı Galatasaray'dan yapacak.

YUNUS AKGÜN SÜRPRİZİ

Haberde Turan'ın sarı - kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi.

TRANSFER İÇİN ŞARTI...

Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Akgün'ün Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde teklife sıcak bakacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergileyerek Galatasaray'a dönmüştü. Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 23 resmi karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

