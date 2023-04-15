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Son dakika: Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor! Galatasaray'ın yıldızı için görüşmeler başladı...

15.04.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getirmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve aktif futbolculuk kariyerini sarı - kırmızılı kulüpte bırakan Turan'ın ilk hocalık deneyimini yaşayacak. Yeni takımının başında idmana çıkan Arda Turan, ilk transferini de Galatasaray'dan yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Son dakika: Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan, ayağının tozuyla ilk transferini yapıyor! Galatasaray'ın yıldızı için görüşmeler başladı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve aktif futbolculuk hayatını sarı - kırmızılı kulüpte sonlandıran Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan genç hoca, ayağının tozuyla transfer çalışmalarına da başladı.

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UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nda eğitimine devam eden Arda Turan, pazar günü Göztepe deplasmanında oynanacak olan maçla teknik direktörlük kariyerinde ilk adımı atacak.

'İLK TRANSFERİ GALATASARAY'DAN'

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Fanatik'in haberine göre Arda Turan, ilk transferini de eski takımı Galatasaray'dan yapacak.

YUNUS AKGÜN SÜRPRİZİ

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Haberde Turan'ın sarı - kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadroya katmak için harekete geçtiği kaydedildi.

TRANSFER İÇİN ŞARTI...

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Bu sezon Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Akgün'ün Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi halinde teklife sıcak bakacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergileyerek Galatasaray'a dönmüştü. Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 23 resmi karşılaşmada görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir oyun ortaya koydu.

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