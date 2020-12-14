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SON DAKİKA | Fatih Karagümrük, Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 14.12.2020 19:43 | Son Güncelleme

Karagümrük, Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi kulüplerde oynayan, bonservisi elinde olan 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA | Fatih Karagümrük, Fabio Borini'yi transfer ettiğini açıkladı

Süper Lig’in ilk 12 haftasında iyi bir performans göstermesine karşın gol yollarında problem yaşayan Karagümrük bombayı patlattı. Chelsea, Liverpool, Roma, Sunderland, Milan gibi takımların formasını giyen ve son olarak Verona’da oynayan İtalyan yıldız Fabio Borini, Karagümrük’le anlaşmaya vardı.

Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı. 2012 yılında Roma’dan Liverpool’a 13 milyon 300 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olan Borini, 2015’te de Liverpool’dan Sunderland’e 10 milyon 700 bin Euro karşılığında gitti. 2018 yılında Milan’ın 5,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, son olarak Verona forması giymişti. Bu sezon öncesinde herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Borini, ligin ikinci yarısında Karagümrük formasını terletecek.

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FABIO BORINI KİMDİR?

Fabio Borini, forvet mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. 1.80 boyundaki yıldız golcü sağ ayağını kullanmaktadır. 29 yaşındaki İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyordu. Daha önce Chelsea,Roma,Liverpool ve Milan gibi köklü kulüplerde oynayan Borini, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

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