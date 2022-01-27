Son dakika: Fatih Karagümrük, Pesic transferine son noktayı koydu! Gidiyor mu?

İsmi birçok kulüple anılan Süper Lig'in golcü oyuncusu Pesic için Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama geldi. Kulüpten ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu için İstanbul ekibinden net açıklama yapıldı.

"SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOKTUR"



