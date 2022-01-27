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Son dakika: Fatih Karagümrük, Pesic transferine son noktayı koydu! Gidiyor mu?

27.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamayla Pesic transferine son noktayı koydu. İstanbul ekibi, "Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadelerini kullandığı bir açıklama yayımladı.

Son dakika: Fatih Karagümrük, Pesic transferine son noktayı koydu! Gidiyor mu?

İsmi birçok kulüple anılan Süper Lig'in golcü oyuncusu Pesic için Fatih Karagümrük'ten resmi açıklama geldi. Kulüpten ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu için İstanbul ekibinden net açıklama yapıldı.

"SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOKTUR"

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Fatih Karagümrük
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