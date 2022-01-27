Son dakika: Fatih Karagümrük, Pesic transferine son noktayı koydu! Gidiyor mu?

Fatih Karagümrük yaptığı açıklamayla Pesic transferine son noktayı koydu. İstanbul ekibi, "Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadelerini kullandığı bir açıklama yayımladı.
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