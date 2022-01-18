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Son dakika: Fatih Terim'e ihanet edildiğini bakın nasıl kanıtladı! Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak tespit

18.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılış biçimi tartışma konusu olurken, deneyimli hocanın yerine getirilen Domenec Torrent'in sarı-kırmızılılardaki ilk maçında Hataypor'a 4-2 mağlup olması eleştiri oklarını hemen İspanyol hocaya çevirdi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başkan Burak Elmas'ın Terim'e ihanet ettiğini belirttiği yazısında bu durumun nasıl gerçekleştiğini de gözler önüne serdi.

Son dakika: Fatih Terim'e ihanet edildiğini bakın nasıl kanıtladı! Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak tespit

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı gündemdeki yerini koruyor. Deneyimli hocanın takımdan gönderiliş şekli birçok tartışmayı beraberinde getirirken ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Burak Elmas ve yönetimin Terim'e ihanet ettiğini belirten Çakar, Torrent'in sözleri üzerinden ihanete kanıt sundu.

"GALATASARAY İÇLER ACISI BİR DURUMDA"

Fatih Terim'e ihanet edildiğini belirten Ahmet Çakar, "Galatasaray içler acısı bir durumda. Burak Elmas ve yönetimi Fatih Terim'e ihanet etti. Bu nasıl kanıtlandı biliyor musunuz; Torrent, Florya'da oyuncularına, 'İki aydır sizleri canlı izliyorum' diyerek aslında teklifi iki ay önce aldığını ikrar ediyor." dedi.

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"FATİH TERİM'E KUMPAS YAPTILAR"

Işıtan Gün'ün yıllar önce yaptığı skandal sosyal medya paylaşımlarını da değerlendiren Çakar, "Elmas ve avaneleri, iktidara geldiklerinde Terim'e kumpas yaptılar. Ayrıca yönetim, G.Saray camiasına yakışmayacak, cinsel yönden ahlak sıkıntısı yaratacak işler de yapmışlardır. İşte Işıtan Gün... Ne olduğu belli değil! Geçmişte kadınlarla ilgili ahlaki sınırları yıkan tweetler atmıştır. Ayrıca Mustafa Cengiz zamanında kulüpten birçok ürün alıp parasını ödememiş." ifadelerini kullandı.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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