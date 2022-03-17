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Son dakika: Fenerbahçe, 6 oyuncusuna imza töreni düzenliyor

17.03.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe gençleştirme projesi anlamında Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenliyor.

Son dakika: Fenerbahçe, 6 oyuncusuna imza töreni düzenliyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladı. 6 genç futbolcusuyla imza töreni düzenleyen sarı-lacivertliler, projelerini hayata geçiriyor...

SÖZLEŞMELER YENİLENİYOR

Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural, yeni sözleşmelere imza atıyor.

"BİRKAÇ GÜN EVVEL KAYGI VERİCİ KONULUR İÇİN BURADAYDIK..."

"Birkaç gün evvel kaygı verici konular için buradaydık ama bugün kulübümüzün yarınlarını oluşturacak pozitif bir konu için bir araya geldik. Genç futbolcularımız söz konusu olunca camiamızın heyecanını memnuniyetle izliyoruz."

"30 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULAR..."

"30 yaş üstü futbolculara en çok süre veren ülke Türkiye... 20 yaş altında da en az süre veren biziz. Gençleşme operasyonuyla beraber artık Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlarda ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk ve ilerleme sağladık."

"11 OYUNCUMUZ A TAKIMLA BERABER İDMAN YAPTI"

"Antalya kampında akademiden tam 11 oyuncumuz A takımla beraber idman yaptı. Bence Fenerbahçe için bugün tarihi günlerden birisi. Ben normalde masada oturmuyorum törenlerde ama bugün için rica ettim."

"İYİ Kİ FENERBAHÇE!"

Ferdi Kadıoğlu: Fenerbahçe'ye 4 yıl önce küçük bir çocukken geldim. 64 kilo ve sakalsızdım. Kendimi her geçen gün kanıtlıyorum. Bu sezon benim için müthiş geçiyor. Umarım buradaki tüm arkadaşlarımla birlikte sahada birlikte mücadele edebiliriz. Bu kulüpte maçlar ve kupalar kazanmak istiyorum. Oyunumun da geliştiğini düşünüyorum. Bu sezon performansımın önceki yıllardan üstte olduğunu düşünüyorum. İyi ki Fenerbahçe!

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler Muhammed Gümüşkaya
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