SON DAKİKA: Fenerbahçe Alanyaspor engelini 3 golle geçti! Tadic'in duble yaptığı maçtı, Edin Dzeko bir ilki başardı...

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesi ile açıldı. Mücadele Sarı-Lacivertliler'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona ererken bu sonuçla Fenerbahçe oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başardı.

TADIC DUBLE YAPTI

Sarı-Lacivertliler'i 2-0 öne geçiren goller Tadic'ten geldi. Başarılı oyuncu karşılaşmanın 43. dakikasında Dzeko'nun asistinde gol perdesini açarken, 65. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve şık bir aşırtma golüyle farkı 2'ye çıkardı.

DZEKO İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko karşılaşmanın 68. dakikasında sahneye çıkarken bu maçı da boş geçmedi ve bu sezon çıktığı 8 maçta 8 gol katkısı sağlamayı başardı. Öte yandan tecrübeli isim 2014/15'ten bu yana iki farklı Süper Lig sezonunda forma giydiği ilk dört maçta da gol katkısında bulunan tek oyuncu olmayı başardı.

AMRABAT TARAFTARLARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Sofyan Amrabat, Corendon Alanyaspor müsabakasında tribünde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayan Faslı orta saha, yeni takımını ilk kez tribünde takip etti.

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.